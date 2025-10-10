проект

Россиян предупредили об «омоложении» артрита

Врач Клименко: артрит все чаще проявляется у людей в возрасте 40 лет

fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

Несмотря на распространенное мнение, артрит не является исключительно болезнью пожилых людей. В настоящее время наблюдается тенденция к «омоложению» заболевания, рассказала «Газете.Ru» доктор медицинских наук, доцент, врач высшей квалификационной категории, заместитель директора Института клинической медицины, заведующий кафедрой факультетской терапии имени академика А.И. Нестерова Пироговского Университета Алеся Клименко.

«Люди в возрасте около 40 лет все чаще сообщают о проблемах с суставами, хотя раньше подобная симптоматика могла игнорироваться из-за высоких физических нагрузок. Современный образ жизни, возможно, делает более явными и заметными болевые ощущения даже в молодом возрасте. Статистические данные подтверждают, что артрит «помолодел». Заболевания, проявляющиеся артритом, встречаются не только у взрослых, но и у детей. Артрит может выступать как самостоятельное заболевание, так и быть частью более широкой ревматической патологии», — объяснила врач.

По словам врача, современная ревматология сталкивается со значительным «омоложением» заболеваний суставов.

«Если ранее такие распространенные патологии, как остеоартрит, диагностировались преимущественно у лиц старше 60 лет, то сегодня статистика фиксирует случаи этого заболевания уже у 30–40-летних пациентов. Это требует пересмотра диагностических критериев и подходов к лечению, особенно в случаях, когда заболевание проявляется в молодом возрасте. Если вы заметили изменения в суставах, не стоит заниматься самолечением, прибегая к устаревшим народным методам», — рассказала доктор.

Среди симптомов артрита — боль в поврежденном суставе, ограничение подвижности, отек или припухание больного сустава, локальная краснота кожи, деформация и другие.

