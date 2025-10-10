Россиянам рассказали, что делать при задержке зарплаты

В случае задержки заработной платы сотрудник имеет право обратиться в государственные органы без «льготного периода», поскольку это нарушение Трудового кодекса РФ. Об этом Pravda.Ru рассказала доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

«Закон предусматривает, что при задержке выплаты работник может сразу подать жалобу в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд. Работодатель обязан выплатить не только саму задолженность, но и проценты за каждый день просрочки — минимум 1/150 ключевой ставки ЦБ от суммы долга. Например, при долге в 50 тыс. рублей и задержке на месяц компенсация составит около 1 тыс. рублей», — пояснила эксперт.

По ее словам, в случае задержки в более чем 15 дней работник может не выполнять трудовые обязанности, если письменно уведомит об этом руководство. Исключение составляют случаи, когда речь идет о службах, обеспечивающих жизнедеятельность. За задержку заработной платы на срок более двух месяцев работодателю грозит уголовная ответственность, при любых нарушениях сроков предусмотрена административная ответственность, в том числе штрафы до 100 тыс. рублей для юридического лица, заключила Айвар.

Данные Росстата до этого показали, что за первые шесть месяцев 2025 года средний заработок россиян достиг 96 тыс. рублей, а пенсии — 23 тыс. Так, выплаты пожилым гражданам составили только 24% от уровня зарплат. Это минимальный показатель впервые за 17 лет — в последний раз он опускался ниже 25% в 2008-м.

Ранее сообщалось, что на Приморской ГРЭС прошла забастовка из-за невыплаты зарплат.