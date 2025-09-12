Врач предупредил об опасности прогнозируемого в Москве высокого давления

Синоптики спрогнозировали на 14 сентября рекордно высокое атмосферное давление – оно достигнет 762 миллиметра ртутного столба. Последний раз подобное явление фиксировалось в 1949 году, когда барометры показали 758,6 миллиметра. Это явление опасно для здоровья и может негативно повлиять на самочувствие людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, предупредил в беседе с 360.ru врач-кардиолог Денис Прокофьев.

Под угрозу, по словам специалиста, попадают гипертоники, люди, перенесшие инфаркт и страдающие ишемической болезнью сердца. Обычно нормальное состояние они поддерживают с помощью гипотензивной терапии, но при таких перепадах атмосферного давления гипертония может усилиться. Симптомы будут характерны для этих заболеваний.

«Это головная боль, головокружение, общая слабость, возможны эпизоды потери сознания, — перечислил врач. — Поэтому в первую очередь людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, нужно внимательно отслеживать показатели давления и пульса».

При появлении тревожных симптомов важно вовремя обратиться за медицинской помощью, не прибегая к самолечению. Также лучше не злоупотреблять обезболивающими, особенно если в их составе есть кофеин.

Помимо повышения артериального давления в такие периоды отмечается рост транзиторных ишемических атак, то есть спазмов сосудов головного мозга, предупредил кардиолог. Здесь под угрозу попадают в основном пожилые люди. У них могут наблюдаться такие симптомы, как головокружение, шум и звон в ушах и даже потеря сознания. В подобных ситуациях нужно сразу вызывать скорую помощь, так как это состояние грозит инсультом мозга, подчеркнул врач.

«Если человек абсолютно здоров, он спокойно переживет повышение давления. Организм выровняет внутреннее давление, все будет хорошо», — заключил Прокофьев.

Ранее врач предупредила об опасности рекордно низкого атмосферного давления.