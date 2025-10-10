Шеф-повар поделился секретами приготовления сырников

Для приготовления сырников важно использовать сухой творог или рикотту, потому что лишняя влага сделает тесто жидким. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенного шеф-повара.

Он посоветовал взять 400 г творога или рикотты, одно яйцо, две столовые ложки сахара (по вкусу), чайную ложку ванильного сахара или ванили, четыре столовые ложки муки (и немного для обваливания), щепотку соли, а также масло или растительное масло для жарки. Творог нужно размять или пробить блендером до кремовой консистенции, добавить к нему яйцо, сахар, ваниль и соль, постепенно всыпать муку.

После этого эксперт посоветовал присыпать руки мукой, сформировать небольшие плоские кружочки толщиной около 1,5 см и обвалять их в муке. Жарить нужно на разогретой на среднем огне сковороде, смазанной маслом, по три-четыре минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

«Готовые сырники выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подавать теплыми с медом, сметаной, вареньем или свежими ягодами», — добавили в сообщении.

Бренд-шеф сети кофеен «Шоколадница» Халит Тайрекбяров до этого рассказал «Газете.Ru», что сырники, которые подают в ресторанах, отличаются от домашних, поскольку в заведениях можно использовать специальные техники приготовления и особые продукты. Он отметил, что для приготовления сырников в ресторанах используют «более качественные или специализированные ингредиенты».

