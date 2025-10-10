В ряде районов Индонезии после землетрясения ожидаются волны цунами высотой до 50 см

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Филиппин, объявлена угроза цунами. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

В публикации отмечается, что эпицентр подземных толчков расположен приблизительно в 144 километрах от портового города Давао, его очаг залегал на глубине 58 километров.

По данным филиппинского Института вулканологии и сейсмологии, в ряде отдельных регионов Индонезии объявлена угроза цунами. Предупреждение действует для провинций Северный Сулавеси и Папуа. Сообщается о риске того, что на эти районы обрушатся волны цунами высотой до 50 сантиметров.

7 октября рядом с островом Кандаву, который принадлежит Республике Фиджи, произошло землетрясение. Магнитуда сейсмического события составила 5,6. По данным организации, эпицентр землетрясения зафиксировали в 35 километрах к югу от острова с населением более 10 тыс. человек.

Ранее землетрясение на Филиппинах случайно попало в эфир популярного стримера.