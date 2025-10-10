Уралец чуть не сжег четырех человек в гараже

На Урале мужчину заключили под стражу после того, как он пытался сжечь людей в гараже. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в одном из гаражных боксов в городе Нижняя Тура. По версии следствия, мужчина облил ворота гаража горючей жидкостью и поджег их, пытаясь сжечь находившихся внутри четырех человек. Убедившись, что огонь разгорелся, он скрылся с места преступления.

Однако ему не удалось довести задуманное до конца, так как пострадавших спасли экстренные службы. Затем им оказали медицинскую помощь. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 декабря.

Ранее новосибирец пытался сжечь экс-сожительницу и ее детей из-за отказа возобновить отношения.