Новосибирец пытался сжечь экс-сожительницу и ее детей из-за отказа возобновить отношения

Под Новосибирском мужчина пытался сжечь дом, в котором были мать и трое детей
Depositphotos

Под Новосибирском мужчина едва не сжег заживо бывшую возлюбленную, отказавшуюся возобновить отношения, и троих ее детей. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

По версии следствия, утром 10 сентября 69-летний житель города Купино пришел домой к своей бывшей сожительнице. До этого женщина отказалась наладить с ним отношения, поэтому у мужчины возник преступный умысел.

Ночью подозреваемый облил входную дверь дома бензином, поджег ее и скрылся с места совершения преступления. Однако женщина и дети проснулись от запаха дыма и потушили горящую дверь.

Поджигателя задержали. В ближайшее время суд решит вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Ранее россиянка устроила пожар, чтобы отомстить подруге, и погубила ее пожилую соседку.

