Россиян предостерегли от покупки продуктов с истекающим сроком годности

Роскачество: в продуктах с истекающим сроком годности есть патогенная микрофлора
close
Илья Питалев/РИА «Новости»

Употреблять в пищу продукты, срок годности которых уже близится к завершению, может быть очень опасно для здоровья, так как в них уже могла начать активно развиваться патогенная микрофлора. В том числе это могут быть болезнетворные бактерии – сальмонелла, кишечная палочка и листерия, предупредили в беседе с RT эксперты Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества.

К скоропортящимся продуктам, которые наиболее опасны при истекающем сроке годности, специалисты отнесли в первую очередь молочку, мясную продукцию, рыбу, готовые салаты и кондитерские изделия с кремом. Важно учитывать, что даже термообработка может не помочь – продукты жизнедеятельности опасных микроорганизмов не разрушаются даже при длительном нагревании.

Такие продукты могут вызвать отравление, привести к инфекции с сильной интоксикацией, обезвоживанию организма и расстройству работы ЖКТ, подчеркнули эксперты Роскачества. Причем отравление может быть тяжелым – иногда необходима срочная госпитализация. Особенно это опасно для детей, пожилых людей, беременных женщин и пациентов с хроническими заболеваниями либо ослабленным иммунитетом. Они такие отравления переносят тяжелее, так как повышается риск серьезных осложнений, заключили специалисты.

До этого в Роскачестве рассказали, что уличная еда часто приводит к отравлению из-за одной ключевой проблемы – нарушения температурного режима хранения продуктов. Причем наибольшую опасность представляют майонезные соусы, особенно если они стоят просто на прилавках, а не в холодильниках – в таких емкостях создается идеальная среда для размножения бактерий.

Ранее врач назвала самый опасный симптом при отравлении грибами.

