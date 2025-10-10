В Госдуме дали совет пенсионерам для защиты от мошенников

Депутат Свинцов: пенсионеры не привыкли к тому, что им могут звонить мошенники

Российским пенсионерам стоит запомнить, что поликлиника или полиция никогда не попросят продиктовать данные или перевести деньги на безопасный счет, чтобы не попадать в ловушку мошенников. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, передает Дума ТВ.

Он отметил, что пожилые люди не привыкли к тому, что звонки могут поступать от аферистов, хотя они каждый месяц придумывают новые схемы обмана.

«И когда звонят из поликлиники, они знают, что это государственная поликлиника, что здесь вроде бы не может быть обмана. Но, к сожалению, это опять такие же мошенники. Еще раз хочется предупредить всех наших граждан: ни в коем случае никакие данные по телефону никогда и никому не говорите», — подчеркнул Свинцов.

Депутат подчеркнул, что все государственные органы обращаются через портал «Госуслуг». Кроме того, россияне могут лично обратиться в МФЦ, отдел полиции, поликлинику или банк, при этом совершать любые действия по телефону или через мессенджеры не стоит.

МВД России до этого сообщило, что телефонные мошенники, выдавая себя за сотрудников поликлиник, убеждают российских пенсионеров предоставить персональные данные, якобы для пересдачи анализов. Злоумышленники звонят пенсионерам и утверждают, что для пересдачи анализов нужно заполнить анкету. Затем жертвам звонят «силовики», обвиняя их в финансировании запрещенных организаций. Чтобы остановить мошенничество, собеседников просят внести деньги на «безопасный счет».

Ранее россиян предупредили о мошенниках, действующих от имени сотрудников налоговой службы.