Маринованные овощи и грибы стали самыми популярными закрутками у россиян

Rambler&Co: каждый второй россиянин делает заготовки на зиму

Более половины россиян (51%) занимаются домашним консервированием каждый сезон. Об этом свидетельствуют результаты исследования медиахолдинга Rambler&Co и сервиса доставки «Купер».

Опрос показал, что еще 19% делают заготовки время от времени, а 6% пробовали это лишь 1-2 раза. Каждый четвертый (24%) никогда не занимался консервированием.

Самыми популярными видами закруток стали маринованные овощи и грибы (33%), такие как огурцы, помидоры и лисички. На втором месте — сладкие заготовки: варенье, джемы и повидло (28%). Тройку лидеров замыкают лечо или рагу (23%). Ферментированные продукты, например, квашеную капусту, редьку и кимчи заготавливают 15% опрошенных. Реже всего в банки отправляются паштеты (1%).

В список продуктов для консервации чаще всего входят огурцы (19%), помидоры (17%), ягоды (12%), капуста (10%), перец (10%), баклажаны и кабачки (9%), грибы (8%) и фрукты (7%). Мясо, рыба и морковь используются значительно реже — по 1% и 3% соответственно.

Данные сервиса «Купер» подтверждают популярность этих продуктов: в сентябре спрос на некоторые из них заметно вырос. Лидером стала редька — продажи увеличились на 73%. Также россияне чаще покупали свеклу (+22%), капусту (+14,8%) и огурцы (+5,8%).

Основным местом покупки продуктов для заготовок остается рынок — туда отправляется 51% опрошенных. Почти треть (30%) выбирает место исходя из удобства, а 19% предпочитают магазины рядом с домом.

Главной причиной, побуждающей заниматься консервированием, респонденты назвали уверенность в натуральности и качестве продуктов (32%). На втором месте — вкус домашних заготовок (21%), а на третьем — желание сделать запас еды на зиму (19%). Для 14% это способ экономии, для 9% — хобби, а для 5% — забота об окружающей среде.

Исследование показало, что 75% делают заготовки только для себя и своей семьи. Еще 20% рассматривают консервацию как запас на зиму. Лишь по 1% респондентов делятся своими трудами с друзьями, родственниками, соседями или коллегами, а также продают заготовки.

Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 25 сентября по 2 октября 2025 года. В нем приняли участие 112 921 интернет-пользователей в возрасте от 18 до 60 лет.