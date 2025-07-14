На Камчатке гендиректора обвинили в сокрытии налогов на 13 млн рублей

Следователи Камчатки возбудили уголовное дело против генерального директора компании, который скрывал более 13 млн рублей налогов. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении.

По предварительной информации, 52-летний руководитель фирмы, занимающейся строительством водных сооружений, намеренно уклонялся от уплаты налогов в 2023–2024 годах.

Чтобы избежать списания задолженности с расчетных счетов компании, он провел сделку купли-продажи морского судна стоимостью свыше 18 млн рублей с фирмой, подконтрольной ему. После этого директор перевел деньги в оплату по договору, создав искусственный дефицит на счетах фирмы и тем самым скрыв средства, которые должны были быть направлены на уплату налогов.

В итоге на основании материалов регионального УФНС и Управления экономической безопасности полиции возбудили уголовное дело. В отношении подозреваемого началось расследование по статье о сокрытии доходов от налоговых органов.

Ранее директора югорской нефтекомпании обвинили в неуплате 1,8 млрд рублей налогов.