На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке гендиректора обвинили в сокрытии налогов на 13 млн рублей

СК: директор компании на Камчатке скрывал налоги через фиктивную сделку
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Следователи Камчатки возбудили уголовное дело против генерального директора компании, который скрывал более 13 млн рублей налогов. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении.

По предварительной информации, 52-летний руководитель фирмы, занимающейся строительством водных сооружений, намеренно уклонялся от уплаты налогов в 2023–2024 годах.

Чтобы избежать списания задолженности с расчетных счетов компании, он провел сделку купли-продажи морского судна стоимостью свыше 18 млн рублей с фирмой, подконтрольной ему. После этого директор перевел деньги в оплату по договору, создав искусственный дефицит на счетах фирмы и тем самым скрыв средства, которые должны были быть направлены на уплату налогов.

В итоге на основании материалов регионального УФНС и Управления экономической безопасности полиции возбудили уголовное дело. В отношении подозреваемого началось расследование по статье о сокрытии доходов от налоговых органов.

Ранее директора югорской нефтекомпании обвинили в неуплате 1,8 млрд рублей налогов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами