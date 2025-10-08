Московский пенсионер поверил во взлом аккаунта и отдал мошенникам почти 15 млн рублей

В Москве мошенники выманили у пенсионера почти 15 млн рублей

Пенсионер из Москвы отдал приезжавшим к нему курьерам почти 15 миллионов рублей по требованию мошенников. Об этом сообщает прокуратура города.

Неизвестные убедили мужчину в том, что его аккаунт на «Госуслугах» был взломан и выманили код из сообщения. Позже лжесотрудник ФСБ потребовал, чтобы свои сбережения москвич отправил в банк для хранения.

Следуя инструкции, мужчина купил новый телефон и SIM-карту, после чего общался только по нему. Во время разговоров неизвестные убедили пенсионера снять накопления и отдать их курьерам.

Позже злоумышленники потребовали «задекларировать» средства, которые россиянин хранил дома.

«Он упаковал рубли и валюту в пакет и передал посыльной аферистов», – сообщается в публикации.

После этого мужчина обратился в правоохранительные органы. Всего мошенники похитили у него более 14,9 миллионов рублей. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ситуация находится на контроле у прокуратуры.

Ранее калужская пенсионерка лишилась сбережений и квартиры, поверив мошенникам.