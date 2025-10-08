На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Московский пенсионер поверил во взлом аккаунта и отдал мошенникам почти 15 млн рублей

В Москве мошенники выманили у пенсионера почти 15 млн рублей
true
true
true
close
DenPhotos/Shutterstock/FOTODOM

Пенсионер из Москвы отдал приезжавшим к нему курьерам почти 15 миллионов рублей по требованию мошенников. Об этом сообщает прокуратура города.

Неизвестные убедили мужчину в том, что его аккаунт на «Госуслугах» был взломан и выманили код из сообщения. Позже лжесотрудник ФСБ потребовал, чтобы свои сбережения москвич отправил в банк для хранения.

Следуя инструкции, мужчина купил новый телефон и SIM-карту, после чего общался только по нему. Во время разговоров неизвестные убедили пенсионера снять накопления и отдать их курьерам.

Позже злоумышленники потребовали «задекларировать» средства, которые россиянин хранил дома.

«Он упаковал рубли и валюту в пакет и передал посыльной аферистов», – сообщается в публикации.

После этого мужчина обратился в правоохранительные органы. Всего мошенники похитили у него более 14,9 миллионов рублей. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ситуация находится на контроле у прокуратуры.

Ранее калужская пенсионерка лишилась сбережений и квартиры, поверив мошенникам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами