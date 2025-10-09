Подросток хотел пешком попасть в ЕС из Калининграда, но попался на границе

В Калининграде завели дело на подростка, который хотел попасть пешком в ЕС

В Калининграде силовики возбудили уголовное дело на 16-летнего подростка, который хотел пешим ходом попасть в Евросоюз, но попался на границе с Польшей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Калининградского областного суда, в который поступили материалы дела.

«Действия обвиняемого следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 322 УК РФ — незаконное пересечение государственной границы РФ», — говорится в сообщении.

Дата заседания по делу пока не назначена.

По версии следствия, юноша хотел получить в ЕС политическое убежище и спланировал маршрут из Санкт-Петербурга в Калининград, а потом в Польшу. В августе он прилетел в Калининград и несколько дней искал наиболее безопасное место для пересечения границы.

В конце концов он переплыл реку Лава в районе поселка Севское и пересек госграницу в 20 метрах от пограничного знака. Вскоре его задержали и передали российским силовикам польские пограничники.

В сентябре на российской границе задержали гражданина Германии, который попытался ввезти в Калининградскую область 8,2 кг патронов. Боеприпасы изъяли, а в отношении нарушителя возбудили административное дело.

Ранее ФСБ пресекла контрабанду химикатов из Китая для создания оружия массового поражения.