На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пьяный военный затащил незнакомку в квартиру и изрезал ее ножом ради кражи сережек

В Томской области военный изрезал незнакомку ножом ради кражи сережек
true
true
true
close
Shutterstock/Studio Peace

В Томской области вынесли приговор военному, который изрезал незнакомку ради кражи сережек. Об этом сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Установлено, что военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на ранее незнакомую женщину. Он схватил ее за шею, силой затащил в квартиру, повалил на диван и дважды ударил жертву кухонным ножом в шею. После этого злоумышленник надрезал ей левую ушную раковину и вытащил серьгу из мочки уха, а также похитил вторую серьгу из правого уха.

В результате нападения женщине был причинен легкий вред здоровью, а также имущественный ущерб на сумму более 16 тысяч рублей. Суд назначил нападавшему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей.

Ранее вернувшийся с СВО читинец пытался изнасиловать школьницу в подъезде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами