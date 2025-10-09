Пьяный военный затащил незнакомку в квартиру и изрезал ее ножом ради кражи сережек

В Томской области вынесли приговор военному, который изрезал незнакомку ради кражи сережек. Об этом сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Установлено, что военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на ранее незнакомую женщину. Он схватил ее за шею, силой затащил в квартиру, повалил на диван и дважды ударил жертву кухонным ножом в шею. После этого злоумышленник надрезал ей левую ушную раковину и вытащил серьгу из мочки уха, а также похитил вторую серьгу из правого уха.

В результате нападения женщине был причинен легкий вред здоровью, а также имущественный ущерб на сумму более 16 тысяч рублей. Суд назначил нападавшему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей.

Ранее вернувшийся с СВО читинец пытался изнасиловать школьницу в подъезде.