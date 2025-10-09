Хоккеисты ЦСКА встретились с почетным президентом клуба в Музее Победы

В Музее Победы на Поклонной горе прошла «Встреча с легендой», организованная для игроков Хоккейной школы ЦСКА 2009 и 2011 годов рождения. Почетным гостем мероприятия стал почетный президент клуба Борис Михайлов. Мероприятие было приурочено ко дню его рождения, сообщается на сайте клуба.

Участники встречи, включая юных хоккеистов, тренерский состав и директора школы, совершили экскурсию по экспозициям музея. Им рассказали о подвигах советских граждан во время Великой Отечественной войны.

Кроме того, Михайлов поделился воспоминаниями о своей спортивной карьере и дал советы новому поколению спортсменов. Он подчеркнул важность регулярных посещений Музея Победы учениками школы.

«Мы, старшее поколение, помним, как мы росли. Сейчас дети другие, их надо направлять, без патриотического воспитания ничего не получится. Молодежь отличная, но они должны всем сердцем почувствовать, благодаря чему они имеют возможность заниматься спортом, ходить в школу», — сказал Михайлов.

По его словам, патриотическое воспитание является одним из ключевых аспектов работы хоккейной школы, которая функционирует при поддержке «Роснефти».

«Данная работа ведется уже давно. Сотрудничество «Роснефти» и ЦСКА — это не только медали и кубки, это выстроенная система и философия, которые направлены на подготовку и воспитание спортсменов высокого уровня с детских лет», — подчеркнул Михайлов.

Президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович также поделился впечатлениями от мероприятия.

«Это святое место, здесь увековечена память наших дедов и прадедов. Ребята, которых мы сюда привели – это поколение, которое готово быть лидерами, они получат от нас эстафетную палочку и будут прославлять наш родной клуб», — сказал он.

Есмантович подчеркнул, что связь поколений имеет огромное значение для клуба. По его мнению, ребята должны знать историю ЦСКА, включая его победы и достижения.

«В этом году отмечается 80 лет Победе в Великой Отечественной войне, в следующем исполнится 80 лет нашему клубу. Недавно день рождения был у Бориса Петровича. Все так символично совпало. Огромное спасибо всем, кто организовал это мероприятие», — заключил он.