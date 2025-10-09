На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новым ректором Балтийского университета назначен Максим Демин

Мишустин назначил ректором Балтийского федерального университета Максима Демина
true
true
true
close
Центр студенческой науки БФУ им. И. Канта/VK

Распоряжением премьер-министра России Михаила Мишустина, Максим Демин назначен ректором Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Демина Максима Викторовича ректором федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» сроком на 5 лет», – гласит текст распоряжения.

В июле 2023 года Следственным комитетом России по Калининградской области было возбуждено уголовное дело в отношении предыдущего ректора БФУ, Александра Федорова, и его заместителя Елены Мялкиной. Их подозревают в хищении и растрате денежных средств в особо крупном размере, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

По данным следствия, с февраля 2022 года по июнь 2023 года Федоров и Мялкина реализовали незаконную схему премирования подчиненных, в результате чего присвоили более 18 миллионов рублей.

Александр Федоров, доктор философских наук, занимал должность ректора БФУ с сентября 2019 года. До этого он руководил Нижегородским государственным педагогическим университетом.

После возбуждения уголовного дела в июле 2023 года Министерство науки и высшего образования РФ временно назначило Максима Демина исполняющим обязанности ректора Балтийского федерального университета имени Канта.

Ранее студенты вуза в Петербурге пожаловались Путину на отстранение ректора.

