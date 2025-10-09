Новым ректором Балтийского университета назначен Максим Демин

Распоряжением премьер-министра России Михаила Мишустина, Максим Демин назначен ректором Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Демина Максима Викторовича ректором федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» сроком на 5 лет», – гласит текст распоряжения.

В июле 2023 года Следственным комитетом России по Калининградской области было возбуждено уголовное дело в отношении предыдущего ректора БФУ, Александра Федорова, и его заместителя Елены Мялкиной. Их подозревают в хищении и растрате денежных средств в особо крупном размере, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

По данным следствия, с февраля 2022 года по июнь 2023 года Федоров и Мялкина реализовали незаконную схему премирования подчиненных, в результате чего присвоили более 18 миллионов рублей.

Александр Федоров, доктор философских наук, занимал должность ректора БФУ с сентября 2019 года. До этого он руководил Нижегородским государственным педагогическим университетом.

После возбуждения уголовного дела в июле 2023 года Министерство науки и высшего образования РФ временно назначило Максима Демина исполняющим обязанности ректора Балтийского федерального университета имени Канта.

