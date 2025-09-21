Юрист предупредила о наказании за стикеры, дискредитирующие власть

Юрист и подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун сообщила РИА Новости, что создатели стикеров, дискредитирующих Вооруженные Силы и власть России, могут понести уголовную ответственность, вплоть до лишения свободы.

Она пояснила, что такие действия могут повлечь административное наказание по статьям 20.3.3 КоАП РФ (Дискредитация Вооруженных Сил РФ) и 20.3.4 КоАП РФ (Публичные призывы к осуществлению деятельности, угрожающей безопасности государства).

Браун также добавила, что если создатель таких стикеров был уже привлечен к ответственности по статье 20.3.3 КоАП РФ, и повторно нарушил закон в течение года, ему могут быть предъявлены обвинения по статье 280.3 УК РФ (Публичные призывы к деятельности, угрожающей безопасности государства). Согласно уголовному кодексу, максимальное наказание по этой статье может составлять до семи лет лишения свободы.

Юрист отметила, что если стикеры созданы гражданами Украины за пределами России, то они могут быть привлечены к ответственности по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства). Однако она признала, что привлечение таких лиц к ответственности усложняется, так как они находятся за рубежом, и для этого требуется международное сотрудничество с правоохранительными органами, что на данный момент является проблематичным.

Браун подчеркнула, что российские власти принимают все необходимые меры для решения этого вопроса. Так, Роскомнадзор вносит такие материалы в «Единый реестр запрещенных сайтов», что приводит к блокировке доступа к ним на территории России.

Ранее в России айтишника оштрафовали за отправку сотням коллег письма с осуждением СВО.