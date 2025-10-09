В Липецке проверяют информацию о травле ученика православной гимназии

Липецкое управление МВД проводит проверку информации о вероятном случае издевательств, унижений и угроз в адрес ученика православной гимназии. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Ситуация получила огласку после того, как в местных медиа появилось видеообращение матери девятилетнего мальчика, обучающегося в гимназии имени Амвросия Оптинского, адресованное главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. В своем обращении женщина утверждает, что ее ребенок подвергается побоям, оскорблениям и угрозам со стороны других учеников. По ее словам, попытки решить проблему самостоятельно не принесли результатов.

Мать ребенка также заявила, что один из обидчиков является сыном преподавателя гимназии, что, по ее мнению, способствует сокрытию его действий. В настоящее время ребенок уже вторую неделю находится дома, испытывая страх и опасения за свою безопасность.

«В органы внутренних дел информация о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего не поступала, законные представители в полицию не обращались. Мы проводим проверку информации, размещённой в сети интернет», — говорится в официальном сообщении УМВД.

Кроме того, Следственный комитет России инициировал проверку данного инцидента. Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Евгению Шаповалову доложить о ходе проводимой проверки, выяснении всех обстоятельств произошедшего и представленных в обращении доводах.

