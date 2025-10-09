На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ревнивый россиянин кинул зажженную перчатку и спалил дом соперника

В Ленобласти ревнивый мужчина кинул зажженную перчатку и спалил дом соперника
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области 34-летнего жителя Мги по подозрению в поджоге дома знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

В правоохранительные органы обратился 37-летний мужчина. Он заявил, что 10 августа знакомый разбил стекло в поселке Старая Малукса и бросил туда зажженную перчатку. Огонь охватил не только дом, но и гараж.

Потерпевший оценил ущерб в 500 тысяч рублей.

«8 октября предполагаемый поджигатель был задержан в поселке Старая Малукса. По предварительным данным, причиной его выходки могла стать ревность», — рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Поджог» УК РФ.

Ранее в Рязани мужчин сжег две машины экс-избранницы из-за ревности.

