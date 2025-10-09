На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд рассмотрит иск об изъятии зданий СПбГУП в собственность России 10 октября

true
true
true
close
СПбГУП

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области завершилась стадия предварительных слушаний по иску Генеральной прокуратуры, направленному на изъятие из незаконного владения учебного корпуса, общежития и других объектов недвижимости, принадлежащих Санкт-Петербургскому гуманитарному университету профсоюзов (СПбГУП). Об этом сообщает ТАСС.

Судья Елена Новикова объявила о завершении предварительного заседания и назначила основное разбирательство на 16:00 10 октября.

В связи с иском Генеральной прокуратуры РФ, 23 сентября арбитражный суд наложил арест на общежитие, рассчитанное на 1200 мест, ряд учебных зданий, танцевальный павильон и другую недвижимость, принадлежащую СПбГУП.

Прокуратура утверждает, что Всеобщая конфедерация профсоюзов, Ленинградская федерация профсоюзов и ректор университета Александр Запесоцкий неправомочно распоряжаются имуществом СПбГУП, поскольку, по их мнению, не приобрели законных прав собственности. Ведомство также обвиняет Запесоцкого в использовании университета «в целях личного обогащения», утверждая, что он декларирует убытки для получения государственного финансирования и искусственно раздувает расходы.

Ранее в Москве арестовали профессора Сеченовского университета Амину Гараеву по делу о взятке.

