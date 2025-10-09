Мужчина изнасиловал родственника-инвалида и подговорил братьев надругаться над ним

Братья из Казахстана надругались над родственником. Об этом сообщает суд Туркестанской области в официальном Telegram-канале.

По версии следствия, один из фигурантов решил украсть у родственников деньги. Для этого он залез в их дом и похитил средства, но решил этим не ограничиваться. Внутри находился его двоюродный брат, 24-летний инвалид II группы, которого «гость» изнасиловал.

Спустя чуть больше недели тетя и ее сын пришли в гости к семье преступника. Увидев их, молодой человек сговорился со своими братьями, вместе они надругались над родственником.

В отношении трех молодых людей возбудили уголовное дело. Двое фигурантов не признали вину.

«Один из мужчин лишь частично признал свою вину, но просил вынести оправдательный приговор в части совершения насильственных действий», – сообщается в публикации.

Фигуранты получили по девять лет лишения свободы. Помимо этого, с них взыскали компенсацию.

