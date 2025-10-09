На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина изнасиловал родственника-инвалида и подговорил братьев надругаться над ним

В Казахстане три брата изнасиловали родственника-инвалида
true
true
true
close
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Братья из Казахстана надругались над родственником. Об этом сообщает суд Туркестанской области в официальном Telegram-канале.

По версии следствия, один из фигурантов решил украсть у родственников деньги. Для этого он залез в их дом и похитил средства, но решил этим не ограничиваться. Внутри находился его двоюродный брат, 24-летний инвалид II группы, которого «гость» изнасиловал.

Спустя чуть больше недели тетя и ее сын пришли в гости к семье преступника. Увидев их, молодой человек сговорился со своими братьями, вместе они надругались над родственником.

В отношении трех молодых людей возбудили уголовное дело. Двое фигурантов не признали вину.

«Один из мужчин лишь частично признал свою вину, но просил вынести оправдательный приговор в части совершения насильственных действий», – сообщается в публикации.

Фигуранты получили по девять лет лишения свободы. Помимо этого, с них взыскали компенсацию.

Ранее беременную девочку пытались выдать замуж за изнасиловавшего ее двоюродного брата.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами