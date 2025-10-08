Беременную девочку пытались выдать замуж за изнасиловавшего ее двоюродного брата

Девочка из Индии подвергалась насилию со стороны двоюродных братьев. Об этом сообщает Bhaskar English.

О насилии в семье из штата Бихар стало известно после того, как 12-летняя девочка пожаловалась на боли в животе. После посещения врача выяснилось, что пациентка находится на пятом месяце беременности.

Родственники стали расспрашивать ребенка и выяснили, что впервые двое двоюродных братьев надругались над ней, когда девочка ушла из дома, чтобы заготовить корм для скота. Молодые люди затащили ее в кусты, изнасиловали и угрожали.

Вскоре после того, как стало известно о беременности, один из братьев скрылся. Со вторым родители пытались решить ситуацию мирно и предложили жениться на девочке, после отказа родственники обратились в полицию.

Юношу взяли под стражу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, на данный момент проводится расследование.

