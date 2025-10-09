В Самаре разработали цифровой «двойник» населения России

Цифровой «двойник» населения России, созданный учеными Самарского университета имени Королева совместно с компанией «Самис», позволит прогнозировать развитие населенных пунктов. Об этом РИА Новости сообщили представители самарского вуза.

По словам руководителя направления геоданных университета и компании «Самис» Андрея Чернова, ранее разработанная модель цифрового «двойника» обрабатывала данные только по городам с населением более 100 тыс. человек. Новая разработка впервые охватывает все населенные пункты, включая небольшие поселки и деревни, где проживает всего несколько десятков человек. База данных сервиса содержит информацию практически обо всех населенных пунктах 85 российских регионов.

В основе цифрового «двойника» лежит другая совместная разработка – электронный сервис «Робот-картограф». Этот сервис, использующий искусственный интеллект и геоданные, создает цифровые профили территорий и объектов, объединяя геоданные и адреса из различных источников, включая Единый государственный реестр недвижимости.

Чернов подчеркнул, что технологии цифрового «двойника» позволяют прогнозировать развитие территорий на период до пяти лет. С помощью загрузки необходимых данных можно получить прогноз о влиянии различных факторов, таких как строительство нового микрорайона или промышленного предприятия, на жизнь конкретного населенного пункта.

Ранее Путин заявил, что Россия будет развивать малые населенные пункты.