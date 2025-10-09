Биолог рассказала, как блохи заводятся в богатых чистых домах без питомцев

Блохи появляются в квартирах у россиян не только из-за домашних животных – опасных для человека насекомых можно занести домой даже на подошве ботинка, заявила «Газете.Ru» доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения биолог Ольга Трофимова.

«Блохи — это мелкие (1-2 мм), вторично бескрылые с прыгательными конечностями кровососущие насекомые, обитающие повсеместно. Личинки блох червеобразные, длиной до 3-5 мм, питаются органическими остатками. Куколки развиваются в небольшом шелковистом коконе. В течение жизни самка откладывает до 400 яиц. Появление блох в жилых помещениях обычно связывают с четвероногими любимцами, но как раз они являются их кормильцами. Эти насекомые могут завестись совершенно неожиданно, даже в самой респектабельной квартире, где домашних животных нет. В теплое время года они обитают на детских площадках или в скверах, беговых дорожках, местах выгула собак, обычном подъезде или чердаке дома», — сказала она.

Биолог назвала способы появления блох в домах и квартирах. По словам Трофимовой, в случае обнаружения опасных насекомых, стоит провести генеральную уборку.

«В многоквартирных домах насекомые используют вентиляционные и канализационные системы. [Блохи также обитают в] мебели, долго пролежавшей на складах, либо в бытовых приборах, хранившиеся в ненадлежащих условиях. Они могут появиться в квартире с личными вещами человека, вернувшегося из путешествия, быть занесены с улицы на одежде или обуви. В большинстве случаев в домах блохи живут и развиваются в коврах. Для откладки яиц также могут быть использованы матрасы, мягкая мебель и игрушки, подстилки домашних животных, бытовой мусор — любые места, где давно не проводилась уборка. Хотя блохи неприятные, а иногда и опасные синантропные насекомые, грамотные и своевременные действия позволяют достаточно быстро от них избавиться. В случае обнаружения блох в квартире необходимо провести генеральную уборку, сначала пылесосом или парогенератором, а затем промыть все уголки и щели хлорсодержащими моющими средствами на высоте до полутора метров, белье простирать, применив кипячение. Ковры, половики, паласы отдать в химчистку», — сказала она.

Существует несколько методов борьбы с нежелательными насекомыми, рассказала биолог.

«Можно применять народные средства, бытовую химию и холодный туман. Каждый способ хорош по-своему. Первый — самый доступный и экономичный. В этом случае используют растения с резким запахом: пижма, эвкалипт, полынь, цедра цитрусовых, дольки чеснока, нашатырный спирт и соль. Однако все средства действуют только на взрослую стадию, составляющую всего 15% всей популяции. Более эффективны инсектициды в форме аэрозоль, но такие обработки надо периодически повторять. Избежать повторного появления блох в доме можно, обеспечив полную герметизацию помещений, поддерживая чистоту в доме», — сказала она.

