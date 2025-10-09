Житель Свердловской области отправился собирать клюкву и не выжил

В Свердловской области мужчина попал в воду после сбора ягод и не выжил. Об этом сообщает Е1.
Инцидент произошел около озера Тумба. По данным портала, 45-летний мужчина перетащил мешки с клюквой в свою лодку и уплыл. Еще двое его знакомых, которые также собирали ягоды, заметили, что он долго не возвращается, и обратились в экстренные службы.
После приезда сотрудников правоохранительных органов выяснилось, что мужчина все это время находился около лодки. По версии следователей, пострадавший доплыл приблизительно до середины водоема, после чего выпал из лодки и попал под винт лодочного мотора.
«Полученные повреждения не позволили ему выбраться из воды», – сообщается в публикации.
В результате он ушел на дно и не выжил.
На данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
До этого на Урале нашли живым мужчину, который отправился на гору Конжак за шишками. Во время похода он отделился от остальных туристов и скрылся в лесу. Спустя несколько дней он сам вышел на дорогу в 20 метрах от лагеря.
Ранее три человека пропали без вести после шторма в Красноярском крае.