На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Житель Свердловской области отправился собирать клюкву и не выжил

В Свердловской области мужчина выпал из лодки после сбора клюквы
true
true
true
close
Следственное управление СК РФ по Свердловской области

В Свердловской области мужчина попал в воду после сбора ягод и не выжил. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел около озера Тумба. По данным портала, 45-летний мужчина перетащил мешки с клюквой в свою лодку и уплыл. Еще двое его знакомых, которые также собирали ягоды, заметили, что он долго не возвращается, и обратились в экстренные службы.

После приезда сотрудников правоохранительных органов выяснилось, что мужчина все это время находился около лодки. По версии следователей, пострадавший доплыл приблизительно до середины водоема, после чего выпал из лодки и попал под винт лодочного мотора.

«Полученные повреждения не позволили ему выбраться из воды», – сообщается в публикации.

В результате он ушел на дно и не выжил.

На данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого на Урале нашли живым мужчину, который отправился на гору Конжак за шишками. Во время похода он отделился от остальных туристов и скрылся в лесу. Спустя несколько дней он сам вышел на дорогу в 20 метрах от лагеря.

Ранее три человека пропали без вести после шторма в Красноярском крае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами