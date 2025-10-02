На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Три человека пропали без вести после шторма в Красноярском крае

В Красноярском крае трое пропали без вести во время шторма
Zacarias da Mata/Shutterstock/FOTODOM

В Красноярском крае после шторма без вести пропали три человека. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел 27 сентября в акватории озера Хантайское на полуострове Таймыр. В условиях штормовой погоды была утрачена связь с судоводителем моторной лодки «Казанка-3М». На ее борту находились четыре пассажира.

Местонахождение одного человека удалось установить. Поиски остальных пропавших продолжаются. Организованы поисковые мероприятия.

Норильская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота. Транспортный прокурор взял на контроль ход доследственной проверки и спасательных операций.

Ранее на Бали четыре человека пропали в результате наводнения.

