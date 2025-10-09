На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российских чиновников будут учить работать с ИИ

Григоренко: чиновников в России будут обучать работе с ИИ
true
true
true
close
Depositphotos

Российские госслужащие начали централизованно обучаться работе с искусственным интеллектом (ИИ). Для этого были разработаны соответствующие программы повышения квалификации, рассказал журналистам вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, передает ТАСС.

По его словам, это поможет повысить цифровую грамотность и компетентность чиновников, а также сделает работу госслужащих более эффективной за счет оптимизации операционных издержек и сокращения времени на обработку информации.

«С помощью ИИ госслужащие смогут быстрее и качественнее обрабатывать обращения граждан и бизнеса», — добавил Григоренко.

При этом вице-премьер отметил, что искусственный интеллект не будет заменять госслужащих, а лишь станет помощником в их работе.

2 октября заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов рассказал об опыте работы робота Володи в Госдуме. По его словам, роботы пока не готовы заменить человека, а тем более не в состоянии выполнять работу помощника депутата Госдумы.

В Румынии разработали робота для выявления хакеров на улицах городов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами