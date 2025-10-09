Российских чиновников будут учить работать с ИИ

Григоренко: чиновников в России будут обучать работе с ИИ

Российские госслужащие начали централизованно обучаться работе с искусственным интеллектом (ИИ). Для этого были разработаны соответствующие программы повышения квалификации, рассказал журналистам вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, передает ТАСС.

По его словам, это поможет повысить цифровую грамотность и компетентность чиновников, а также сделает работу госслужащих более эффективной за счет оптимизации операционных издержек и сокращения времени на обработку информации.

«С помощью ИИ госслужащие смогут быстрее и качественнее обрабатывать обращения граждан и бизнеса», — добавил Григоренко.

При этом вице-премьер отметил, что искусственный интеллект не будет заменять госслужащих, а лишь станет помощником в их работе.

2 октября заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов рассказал об опыте работы робота Володи в Госдуме. По его словам, роботы пока не готовы заменить человека, а тем более не в состоянии выполнять работу помощника депутата Госдумы.

В Румынии разработали робота для выявления хакеров на улицах городов.