Отстраненный ректор СПбГУП раскритиковал назначение на должность Лубашева

Запесоцкий раскритиковал в суде назначение Лубашева на пост врио ректора СПбГУП
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Александр Запесоцкий, отстраненный от должности ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), резко высказался в суде по поводу назначения Евгения Лубашева временно исполняющим обязанности руководителя вуза. При этом имя Лубашева ни разу не было произнесено Запесоцким в ходе его выступления, пишет «Коммерсантъ».

Запесоцкий заявил, что считает свое отстранение вопиющим нарушением действующего законодательства. Относительно Лубашева он отметил, что не считает его обладающим необходимыми моральными качествами и достаточным пониманием специфики университетской деятельности.

«Ряд сотрудников получили ущерб для здоровья, что подтверждается медицинскими документами, находятся сейчас на лечении, некоторые в стационаре на лечении. Это свидетельство абсолютно недопустимой деятельности человека, незаконно назначенного судом», — подчеркнул Запесоцкий в зале суда.

По мнению отстраненного ректора, сложившаяся ситуация наносит серьезный ущерб репутации российской судебной системе. Он считает, что суд направил в управление университетом человека, не имеющего на это законных оснований. Учитывая участие прокуратуры в деле, Запесоцкий охарактеризовал Лубашева как «ставленника прокуратуры».

25 сентября Санкт-Петербургский арбитражный суд и Ленинградская область приняли решение об отстранении Александра Запесоцкого от должности ректора СПбГУП. Данное решение было принято в качестве обеспечительной меры по иску об изъятии зданий университета в пользу государства.

Ранее в Москве арестовали профессора Сеченовского университета Амину Гараеву по делу о взятке.

