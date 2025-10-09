Британец разыгрывает дом среди американцев, ищущих «безопасного убежища» от Трампа

Англичанин разыгрывает свой дом за $10 среди американцев, желающих сбежать от политики президента США Дональда Трампа, пишет The Guardian.

Живописный викторианский коттедж на окраине английской деревни может стать новым домом для любого американца. Владелец недвижимости, 49-летний Тристрам Биггс, устал безуспешно пытаться продать собственность за $1 млн и решил выставить ее на лотерею, ориентированную на «либеральных американцев, мечтающих о побеге из Америки Дональда Трампа». Билет, по словам британца, стоит $10.

Победителя выберут 31 декабря 2025 года. Если будет продано менее 150 тысяч билетов, вместо дома победитель получит 50% от общей суммы сборов.

Идея вызвала большой интерес в США, где наблюдается рекордный рост заявок на переезд в Великобританию. Согласно данным британского МВД, за последний год более 6000 американцев подали заявки на получение гражданства или права на постоянное проживание — самое большое число с 2004 года.

Биггс признается, что надеется не только избавиться от дома, но и сделать это с долей британского юмора:

«Это беспроигрышная ситуация. Надеюсь, единственными, кто не выиграет, — это агенты по недвижимости», — шутит он.

