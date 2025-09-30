На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Китайский миллионер добровольно стал бездомными и теперь тратит $14 в месяц

SCMP: миллионер из Китая выгорел и стал бездомным
В Китае набирает популярность история 32-летнего миллионера Чжао Дяня, который отказался от престижной карьеры и дорогой жизни, чтобы стать бездомным. Теперь он живет на улице и тратит всего $14 в месяц, пишет South China Morning Post.

Чжао родился в Шанхае, а в возрасте 10 лет вместе с родителями переехал в Новую Зеландию. Его детство было непростым: по словам самого мужчины, отец жестоко наказывал его за то, что он левша, а мать не проявляла сочувствия к его переживаниям. С ранних лет он оказался под сильным давлением семьи, которая требовала от него блестящих академических успехов.

В итоге Чжао стал обладателем двух степеней бакалавра и трех магистерских дипломов в области финансов. Он учился и работал в Сиднее, Нью-Йорке, Пекине и Париже, однако престижное образование и карьерные перспективы он воспринимал скорее как оковы, чем как достижения.

Живя за границей, Дянь столкнулся с чувством изоляции и одиночества, но неожиданно открыл для себя радость в простом труде — в Париже он устроился на кухню китайского ресторана и понял, что даже мытье посуды может приносить удовлетворение.

В 2023 году он вернулся в Китай. Сначала работал официантом и помощником на пивном фестивале, а затем переехал в город Дали, провинция Юньнань. Там мужчина принял радикальное решение: отказаться от квартиры и жить на улице. Теперь он ночует он под открытым небом, иногда пользуясь хостелами для душа. Еду он находит в бесплатных вегетарианских столовых, вещи стирает в гостиницах.

Несмотря на аскетичный образ жизни, Чжао продолжает интеллектуальные занятия: читает электронные книги, организует книжные клубы и делится видео с психологическими консультациями. Он также запустил проект, направленный на то, чтобы помогать детям и подросткам искать свое настоящее призвание, а не идти по навязанному «традиционному» пути.

Ранее миллионер сжег собственный дом назло жене.

