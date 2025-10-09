На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кража конструкторов из ресторана быстрого обслуживания в Москве попала на видео

Москвич украл из ресторана наборы конструкторов для сына и попал на видео
true
true
true

В Москве 30-летний мужчина ворвался в ресторан быстрого обслуживания и украл наборы конструкторов для сына. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в одной из точек питания на Профсоюзной. Мужчина зашел в кафе и сразу направился к витрине с конструкторами. Сотрудники заведения пытались остановить его попытки открыть витрину, но ничего не вышло. Один из сотрудников получил от агрессора удар рукой по лицу.

«Затем, имеющейся при нем саперной лопатой он разбил витрину, похитил конструкторы, а также, используя ее в качестве оружия, угрожал применением насилия, опасного для жизни и здоровья, работнику ресторана», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Забрав конструкторы, преступник скрылся. Сумма ущерба составила около четырех тысяч рублей.

В последствии мужчина был задержан, ему предъявлено обвинение в разбое. Решением суда он взят под стражу.

Ранее в Тольятти мужчина украл из магазина 44 шоколадки и съел их.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами