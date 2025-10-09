Кража конструкторов из ресторана быстрого обслуживания в Москве попала на видео

Москвич украл из ресторана наборы конструкторов для сына и попал на видео

В Москве 30-летний мужчина ворвался в ресторан быстрого обслуживания и украл наборы конструкторов для сына. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в одной из точек питания на Профсоюзной. Мужчина зашел в кафе и сразу направился к витрине с конструкторами. Сотрудники заведения пытались остановить его попытки открыть витрину, но ничего не вышло. Один из сотрудников получил от агрессора удар рукой по лицу.

«Затем, имеющейся при нем саперной лопатой он разбил витрину, похитил конструкторы, а также, используя ее в качестве оружия, угрожал применением насилия, опасного для жизни и здоровья, работнику ресторана», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Забрав конструкторы, преступник скрылся. Сумма ущерба составила около четырех тысяч рублей.

В последствии мужчина был задержан, ему предъявлено обвинение в разбое. Решением суда он взят под стражу.

