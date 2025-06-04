Россиянин-сладкоежка украл из магазина 44 шоколадки ради того, чтобы их съесть

В Тольятти мужчина украл из магазина 44 шоколадки и съел их

В Тольятти сладкоежка украл из магазина 44 плитки шоколада, чтобы съесть все самому. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в одном из сетевых магазинов города. Согласно заявлению представителя торговой точки, неизвестный похитил с прилавка шоколадки на сумму более 5 тысяч рублей. Прибывшие на место полицейские изъяли записи с камер наблюдения, где был зафиксирован момент преступления.

В ходе оперативных мероприятий участковый опознал на видео 38-летнего местного жителя, ранее судимого за имущественные преступления. Мужчина был незамедлительно задержан и доставлен в отдел полиции. В ходе допроса он полностью признал вину, пояснив, что похищенный шоколад съел самостоятельно.

Сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по статье о краже. В настоящее время полиция проверяет возможную причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

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