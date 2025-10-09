Укус щенка едва не стоил россиянину руки

В Когалыме местный житель едва не остался без руки, не придав значения травме. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

Мужчина рассказал, что у дома его укусил за руку щенок дворовой собаки. Травма показалась пустяковой и югорчанин ограничился обработкой антисептиком. Но через несколько дней его стала беспокоить боль, к которой присоединились лихорадка и отек. На четвертый день после укуса мужчина обратился к медикам. Те диагностировали флегмону мягких тканей — инфекцию, которая распространилась глубоко под кожу. Пациенту потребовалась операция.

«Во время вмешательства был обнаружен обширный гнойный процесс, затронувший мышцы и сухожилия», — рассказали медики, отметив, что благодаря своевременной помощи руку удалось спасти.

Сейчас мужчина идет на поправку, ему предстоит операция по восстановлению кожных покровов.

