На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Брянске вынесли оправдательный приговор блогеру по делу о клевете и реабилитации нацизма

Брянского юриста-блогера Сергея Маслова освободили в зале суда
true
true
true
close
СУ СК РФ по Брянской области

Брянский областной суд оправдал блогера-юриста Сергея Маслова, которого обвиняли в клевете на губернатора Александра Богомаза, а также в реабилитации нацизма. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, Маслов распространял заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство как действующего губернатора, так и его покойного отца – ветерана Великой Отечественной войны, отмечает агентство.

Как сообщается, на суде рассматривалось 17 эпизодов обвинения. Всего с июня прошло 16 судебных заседаний. Ключевым аргументом защиты стала позиция о том, что Маслов в своих высказываниях в социальных сетях задавал вопросы, а не выдвигал заведомые обвинения главе региона. Кроме того, защита блогера настаивала на том, что обвинения носят надуманный характер и являются формой политического преследования.

В своем последнем слове Маслов, по информации агентства, заявил об уважении к памяти отца губернатора. Коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт, на основании которого суд оправдал Маслова, и в результате он был выпущен на свободу из зала суда.

Ранее блогер Варламов задолжал 50 тысяч рублей за дискредитацию армии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами