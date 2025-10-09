В Брянске вынесли оправдательный приговор блогеру по делу о клевете и реабилитации нацизма

Брянский областной суд оправдал блогера-юриста Сергея Маслова, которого обвиняли в клевете на губернатора Александра Богомаза, а также в реабилитации нацизма. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, Маслов распространял заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство как действующего губернатора, так и его покойного отца – ветерана Великой Отечественной войны, отмечает агентство.

Как сообщается, на суде рассматривалось 17 эпизодов обвинения. Всего с июня прошло 16 судебных заседаний. Ключевым аргументом защиты стала позиция о том, что Маслов в своих высказываниях в социальных сетях задавал вопросы, а не выдвигал заведомые обвинения главе региона. Кроме того, защита блогера настаивала на том, что обвинения носят надуманный характер и являются формой политического преследования.

В своем последнем слове Маслов, по информации агентства, заявил об уважении к памяти отца губернатора. Коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт, на основании которого суд оправдал Маслова, и в результате он был выпущен на свободу из зала суда.

