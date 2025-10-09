Петербуржец тайно снимал подругу голой и отправил видео в чат на 15 тысяч человек

В Петербурге вынесли приговор мужчине, который тайно снимал подругу голой и выложил видео в чат на 15 тысяч человек. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Устанолено, что в период с 1 января 2016 года по 25 декабря 2024 года мужчина, используя мобильный телефон, не менее 21 раза снимал свою подругу на фото и видео без ее согласия, в том числе без одежды. С 25 по 30 декабря 2024 года он, находясь в баре, отправил эти материалы через мессенджер Telegram в групповой чат, насчитывавший почти 15 тысяч участников.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 137 УК РФ и пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ. Он полностью признал свою вину. Однако уголовное дело по первой статье было прекращено в связи с примирением сторон после — потерпевшая сообщила, причиненный ей вред был полностью возмещен. Суд назначил мужчине наказание лишь по второй статье в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года.

Ранее компания друзей изнасиловала школьницу и угрожала выложить снятое видео в соцсети.