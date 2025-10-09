Жители Воронежа пожаловались на мужчину, который преследует детей

Жители Воронежа готовят коллективное обращение в полицию из-за странного соседа, который преследует детей. Об этом сообщает «Мой и твой Воронеж» в Telegram-канале.

По информации издания, мужчина живет в ЖК «Спутник» и досаждает детям с лета 2025 года. Он ездит на трюковом велосипеде, преследует маленьких детей на детской площадке. Знакомые с ситуацией горожане отметили, что агрессор также матерится на школьников и поднимает на них руку. Так, очевидцы рассказали, что 7 октября он трепал за волосы десятилетнюю девочку, которая играла у спортивного комплекса.

Комментариев официальных ведомств по поводу опубликованной в сети информации не поступало.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчину задержали за преследование детей.