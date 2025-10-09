На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жители Воронежа пожаловались на мужчину, который преследует детей

Воронежцы пожаловались на мужчину, который преследует детей на площадке
true
true
true
close
Telegram-канал «Мой и твой Воронеж»

Жители Воронежа готовят коллективное обращение в полицию из-за странного соседа, который преследует детей. Об этом сообщает «Мой и твой Воронеж» в Telegram-канале.

По информации издания, мужчина живет в ЖК «Спутник» и досаждает детям с лета 2025 года. Он ездит на трюковом велосипеде, преследует маленьких детей на детской площадке. Знакомые с ситуацией горожане отметили, что агрессор также матерится на школьников и поднимает на них руку. Так, очевидцы рассказали, что 7 октября он трепал за волосы десятилетнюю девочку, которая играла у спортивного комплекса.

Комментариев официальных ведомств по поводу опубликованной в сети информации не поступало.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчину задержали за преследование детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами