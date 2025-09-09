На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге мужчина преследовал детей и приглашал к себе домой

В Шушарах мужчину задержали за преследование детей
true
true
true
close
Depositphotos

В Петербурге мужчина стал фигурантом уголовного дела из-за развратных действий в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает СК РФ по региону.

Следователи обратили внимание на ситуацию после публикаций в соцсетях. Как рассказали местные жители, в Шушарах мужчина преследовал детей и приглашал к себе домой.

«В настоящее время личность мужчины установлена, он доставлен в следственный отдел для проведения опроса», – сообщается в публикации.

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ по городу Санкт-Петербургу Выменцу П.С. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – сообщается в публикации.

До этого в Ленобласти мужчина пытался увести 13-летнюю девочку в лес. Он подошел к сидевшей на скамейке школьнице и настойчиво предлагал уйти вместе с ним, но проходившая мимо женщина спасла ребенка.

Ранее брокер из Екатеринбурга два месяца совращал школьницу и водил ее по ресторанам.

