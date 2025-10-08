На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка инсценировала три угона, чтобы вернуть возлюбленного

В Подмосковье женщина инсценировала три угона, чтобы вернуть возлюбленного
Константин Чалабов/РИА Новости

Жительница подмосковного Егорьевска инсценировала три угона своей машины, чтобы вызвать жалость у возлюбленного и стимулировать его к возобновлению отношений после ссоры. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«В свой день рождения девушка крепко выпила, расхрабрилась, села в свой «ВАЗ-2115» и перегнала авто на соседнюю улицу», — отмечается в публикации.

Затем она отправилась на поиски машины со своей подругой, сообщила в полицию и рассказала о случившемся возлюбленному, после чего их отношения потеплели. После этого она инсценировала угон еще два раза, причем в последнем случае попросила об этом случайного знакомого, а сама сняла процесс на видео, чтобы предъявить полиции как доказательство.

В результате на женщину возбудили уголовное дело по факту трех заведомо ложных доносов. Суд приговорил ее к полутора годам лишения свободы условно.

Ранее на Кутузовском проспекте в Москве произошла лобовая авария.

