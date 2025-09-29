На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вор ограбил дом и застрял в окне, пытаясь сбежать

WOB: в Индонезии грабитель застрял в окне, пытаясь сбежать из чужого дома
KOSMO!

В Джакарте грабитель при попытке скрыться застрял в оконном проеме и в отчаянии попросил домовладельца отвезти его в полицейский участок, пишет World of Buzz.

На кадрах видно, как местные жители окружили мужчину, а некоторые удерживают его за одежду, не давая вырваться. Разгневанная и напуганная толпа не позволяет подозреваемому продолжить побег — в итоге он просит хозяина дома о помощи, прося доставить его в участок. По словам очевидцев, вор рыдал и умолял о пощаде, одновременно признавая свою вину.

Пользователи соцсетей прокомментировали ситуацию с сарказмом и осуждением. Одни предлагали оставить вора «в окне на три ночи» в шутку, другие напомнили, что кража остается преступлением и должны быть предприняты законные меры.

«Отбирать чужие вещи без разрешения по‑прежнему неправильно. Пусть он понесет наказание за свои проступки», — написал один из комментаторов.

Остается неясным, были ли впоследствии вызваны правоохранительные органы и чем закончился инцидент.

Ранее заключенный попытался сбежать из тюрьмы, но застрял в стене.

