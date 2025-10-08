На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина обстрелял полицейского в Омской области

В Омской области 57-летний мужчина обстрелял полицейского из охотничьего карабина с оптическим прицелом. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 7 октября на заправке в Калачинском районе. По версии правоохранителей, мужчина произвел не менее двух выстрелов в сторону автомобиля сотрудника ФСБ, который в этот момент проводил оперативно-разыскные мероприятия. Пули попали в машину сотрудника.

После нападения мужчину задержали, им оказался житель Республики Алтай. У него изъят карабин, который направлен на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Прокуратура поддержит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Москве арестовали обвиняемого в нападении на полицейских.

