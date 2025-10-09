Турэксперт оценил идею запретить россиянам поездки в страны НАТО

В России активисты выступили с инициативой ввести запрет для россиян на посещение стран НАТО – по их мнению, так граждане поддерживают недружественные государства. Однако подобные запреты, которые уже были в истории страны, ничем хорошим не заканчиваются, считает гендиректор туркомпании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. Это грозит срывом не только туризма, но и деловых поездок, а также приведет к добровольной самоизоляции, пояснил он в беседе с 360.ru.

Далеко не всегда россияне выезжают за границу, в том числе в страны Североатлантического альянса, не ради развлечения и туризма, а с деловыми или образовательными целями, напомнил Арутюнов. Основоположником такой практики он назвал Петра Первого, напомнив, что благодаря его поездкам в Голландию в России появился первый флот. Сегодня у стран также есть возможность перенять друг у друга тот или иной полезный опыт, подчеркнул турэксперт. Он также привел в пример слова главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что недружественных стран нет – есть лишь негативно настроенные власти.

В качестве примера специалист привел Грецию, отметив, что она имеет много общего с Россией, включая исторические и культурные связи, хотя при этом власти страны часто негативно настроены.

«Если мы будем самоизолироваться, это приведет к потере культурного взаимодействия. На этом уровне однозначно надо взаимодействовать, и очень много исторического наследия есть в этих странах НАТО», — подчеркнул Арутюнов.

Туризм помогает укрепить мир и внести свой вклад в борьбу с ксенофобией, а подобное решение приведет к тому, что сбудутся мечты «оголтелых ястребов» об изоляции России, считает эксперт. При этом он согласился, что сегодня гражданам РФ непросто попасть во многие европейские страны, но подчеркнул, что это не повод полностью отказываться от путешествий.

Напомним, с инициативой введения временного запрета на поездки в страны НАТО с целью туризма выступил председатель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Он призвал лишить россиян возможности свободно покупать туры в страны НАТО, «спонсирующие Украину оружием в период СВО», пообещав направить соответствующее обращение в Госдуму и Минздрав.

Депутат Госдумы Наталья Костенко, комментируя эту идею в беседе с «Газетой.Ru», отметила, что она нереализуема, так как российские туроператоры не формируют по этим направлениям массовый турпродукт, за исключением Турции, поэтому люди ездят в такие страны в индивидуальном порядке. Она также объяснила, что для запрета летать на популярные у россиян турецкие курорты одним законом не обойтись – нужно будет запретить перелеты и работу иностранных компаний (туроператоров и агрегаторов) в России, а это уже вопрос международных и межправительственных соглашений, а не внутренних законов.

