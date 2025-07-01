ФСБ рассекретила материалы о шпионах ОУН на Ленинградском фронте

Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовало рассекреченные материалы о подрывной деятельности членов Организации украинских националистов (ОУН) в частях Красной армии на Ленинградском фронте в начале Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документам, особый отдел Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) Ленинградского фронта в ноябре — декабре 1941 года вскрыл и ликвидировал изменническую группу в 8-м дорожно-эксплуатационном полку была, созданную членами ОУН. По делу было арестовано 13 человек. Данная ячейка организации сотрудничала с немецкой разведкой.

Из рассекреченного спецсообщения начальника особого отдела НКВД Ленинградского фронта Павла Куприна своему коллеге Петру Кубаткину (от января 1942 года) стало известно, что 12 членов ячейки были родом из Тарнопольской (теперь Тернопольской) области, а один — из Станиславской (сейчас Ивано-Франковской). После призыва в Красную армию они начали пораженческую агитацию в своих частях по заданию «сельских организаторов» ОУН.

Арестованный по подозрению в сотрудничестве с нацистами Михаил Гаврис рассказал на допросе, что был призван в армию в ноябре 1940 года. Явившись к местному руководителю ОУН Кобылянскому, он получил задание вербовать красноармейцев из западных регионов для перехода на сторону Германии с оружием в руках. Кобылянский также сообщил ему, что в Берлине находится руководитель украинских националистов, полковник Мельник. Согласно ориентировке Мельника, летом 1941 года Германия должна была начать войну с СССР.

В документе утверждается, что члены ОУН, служившие в армии, занимались не только саботажем, но и шпионажем. По показаниям арестованного Романа Блаженко, руководитель «сельской ОУН» Браток просил его сообщать о различных аспектах армейской жизни: условиях питания и обмундирования красноармейцев, уровне дисциплины, температуре в казармах, вооружении и так далее. Блаженко передавал эти сведения Братку в зашифрованных письмах. Аналогичным образом, через шифрованные послания, он сообщал шпионскую информацию о Красной армии руководителям ОУН, включая Гавриса. Все арестованные члены ячейки ОУН признали свою вину в преступлениях.

В апреле ФСБ рассекретила данные об операции Главного управления контрразведки СССР «Смерш» по борьбе с украинскими пособниками нацизма в 1944 году. В документах утверждается, что украинские националисты, которые проникли в ряды красноармейцев во время мобилизации, планировали в июле 1944-го захватить оружие и боеприпасы, после чего уничтожить офицерский состав в одном из полков.

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