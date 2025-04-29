ФСБ рассекретила документы о медицинских экспериментах нацистов в Крыму

ФСБ показала документы о нацистах, проводивших эксперименты над людьми в Крыму

ФСБ рассекретила документы относительно действий германских нацистов, в годы Великой Отечественной войны проводивших медицинские эксперименты над людьми в оккупированном Крыму. Данные опубликовало УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, передает ТАСС.

«Документ представляет собой спецсообщение начальника отдела контрразведки «Смерш» 51-й армии полковника А. Т. Никифорова, которое он направил 24 апреля 1944 года, <…> «о проводившихся немецкими врачами в строжайшей тайне каких-то опытах <...> над русскими военнопленными и мирным населением», — указано в сообщении ФСБ.

Документы, полученные в результате оперативной работы, свидетельствуют, что жестокими опытами над советскими военнопленными занимались немецкие военные врачи Готфрид Кюнтер и Оскар Шульц. В частности, Кюнтер и Шульц вырезали почки у военнопленных и испытывали на жертвах экспериментов препарат — болеутолящее тропакокаин — все это приводило к атрофии конечностей в период до 20 суток.

Уточняется, что все эксперименты проводились в сверхсекретном режиме — только немецкие врачи проводили операции. О самом факте экспериментов над людьми стало известно благодаря показаниям бывшего служащего прозектуры 1-й Советской больницы Симферополя Ивана Семеновича Галкина.

Он также рассказал, что подопытные пленные и мирные жители содержались в подвале больницы — здесь же у подопытных немецкие врачи принудительно изымали по 800 куб. см крови для донации раненым немецким солдатам и офицерам.

Также ФСБ рассекретила данные о немецких карателях, действовавших в годы ВОВ под Донецком.

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