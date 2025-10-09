На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказал о важности обследований для раннего выявления рака

Врач Самойленко: раннее выявление рака позволит легче его вылечить
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Злокачественные опухоли легче поддаются лечению, если их выявляют на ранней стадии, поэтому важно вовремя проходить обследования и не ждать проявления симптомов рака. Об этом «Москве 24» заявил врач-онколог, старший научный сотрудник онкологического центра имени Н. Н. Блохина Игорь Самойленко.

По его словам, часто пациентам требуется только удаление самого образования, которое относится к небольшим хирургическим операциям. В других случаях лечение может оказаться непростым, но результативным. Врач отметил, что для выявления недуга в России разработали специальные программы, в которые входят осмотры и анализы для разных возрастов.

«Какие-то вещи делаются ежегодно. Например, женщинам с 18 лет советуют ходить к гинекологу, чтобы убедиться, что нет изменений шейки матки, и при необходимости сдавать мазки на онкоцитологию. Некоторые же обследования проводят, например, раз в два года, как в случае с рентгеновской маммографией, которую стоит проходить с 39 лет», — отметил Самойленко.

Онколог, гинеколог ГУТА КЛИНИК Екатерина Черепанова до этого рассказала «Газете.Ru», что рак шейки матки — это одно из наиболее часто встречающихся злокачественных новообразований у женщин. Несмотря на то, что во многих странах существуют программы скрининга, доля пациентов с поздними стадиями болезни остается впечатляюще высокой — около 32%.

Ранее россиянам назвали самый опасный продукт для печени.

