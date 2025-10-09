Россиян предупредили об опасности продажи смартфона с личными данными

Россиянам перед продажей своего смартфона важно учитывать, что даже сброс настроек к заводским не способен стереть полностью всю информацию с устройства – она может сохраниться в его внутренней памяти. Процедура сброса лишь помечает файлы как «удаленные», а не стирает их окончательно, объяснил RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«При использовании специализированных инструментов злоумышленники могут восстановить фотографии, документы, переписку и другие файлы», — предупредил депутат.

К наиболее уязвимым в этом плане он отнес смартфоны с устаревшими ОС, алгоритмы очистки в которых не соответствуют современным требованиям. При этом часто пользователи также забывают удалить доступ устройства к облачному хранилищу, банковским приложениям, аккаунтам на различных сервисах, что тоже сопряжено с немалыми рисками.

Перед передачей или продажей смартфона важно принять дополнительные меры по защите своих личных данных. Так, если речь идет о современных версиях Android и iOS, то нужно зашифровать память через настройки безопасности, выйти из iCloud, Google и других сервисов, а потом сделать полный сброс настроек. Немкин также посоветовал после этой процедуры заполнить память устройства незначительными файлами и выполнить повторный сброс – по его словам, это сильно усложнит доступ к первоначально хранившейся на смартфоне информации.

До этого парламентарий также рассказал, что мошенники стали просить своих жертв пройти оцифровку кадровых данных через фейковый бот портала «Госуслуги». Они убеждают жертву, что благодаря такой функции «неактуальный кадровый состав больше не будет отображаться в реестрах, а также не будут возникать проблемы со стажем». С помощью полученных данных мошенники взламывают аккаунты и получают доступ к конфиденциальной информации граждан.

