Россиянам объяснили, что нужно делать в ситуации с мошенническим с кибершантажом

Специалист Силаев: при кибершантаже важно не пугаться и не следовать указаниям
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

В последнее время участились случаи, когда мошенники прибегают к так называемому кибершантажу и пытаются не просто обмануть жертву, а всячески ее запугать и заставить следовать своим указаниям. Самое важное в такой ситуации – ни в коем случае не поддаваться панике и сохранять спокойствие, подчеркнул в беседе с RT завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

«Описанный сценарий является классической схемой мошенничества, известной как «фишинг» или, в данном случае, его более агрессивная разновидность — кибершантаж. Цель злоумышленников — не получение мифического долга, а запугивание жертвы с целью быстрого обогащения», — пояснил специалист.

Основное правило в такой ситуации – это игнорировать требования перевести деньги – нельзя совершать никаких платежей, подчеркнул Силаев. Любой перевод денег покажет мошеннику, что они нашли легкую и внушаемую жертву, на фоне чего их требования только возрастут, а пользователя начнут осаждать и другие аферисты. Важно не отвечать на сообщения, не переходить по ссылкам, которые присылаются вместе с угрозами. Лучше всего – блокировать такие контакты. Например, если речь идет о письме на почту, следует пометить его как спам, а если это сообщение в мессенджере – нужно заблокировать контакт и пожаловаться на него, отметил аналитик.

Вместе с тем он посоветовал изучить, насколько реальна озвученная мошенником угроза. Например, важно понять, совершал ли человек в последнее время подозрительные переводы, пользовался ли услугами сервиса, от именно которого пришло письмо и так далее.

«Как правило, ответ очевиден — нет. Мошенники рассчитывают на эффект неожиданности и чувство страха, заставляющее человека действовать необдуманно», — пояснил эксперт.

Если шантаж сопряжен с элементами личной информации, например, аферист упоминает пароли, которые когда-то использовала жертва, то это повод оперативно сменить их и установить двухфакторную аутентификацию, особенно если речь идет о банковских приложениях. Но чаще всего достаточно просто проигнорировать сообщения, так как это своего рода «числовая игра» мошенников, которые делают массовые рассылки в надежде найти среди большого числа пользователей уязвимого человека и сделать его своей жертвой, объяснил специалист.

В ситуациях, когда преступники выходят за рамки сообщения и начинают, например, звонить родственникам, нужно оперативно обращаться в полицию, заключил Силаев.

До этого в МВД РФ сообщили, что телефонные мошенники под видом сотрудников поликлиник убеждают российских пенсионеров назвать персональные данные якобы для пересдачи анализов. После жертвам набирают «силовики», которые обвиняют их в финансировании запрещенных организаций. В ведомстве предложили россиянам вносить свои средства на «безопасный счет», чтобы пресечь действия злоумышленников.

Ранее сообщалось, что мошенники начали выманивать данные россиян под предлогом замены домофона.

