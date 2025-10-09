Суд в Приморье оставил в СИЗО французского велосипедиста

Приморский краевой суд отклонил апелляцию защиты и оставил в СИЗО французского велосипедиста Софиана Сехили, который обвиняется в незаконном пересечении государственной границы РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу отклонить», — говорится в сообщении.

6 сентября французское издание Le Monde сообщило, что Сехили, который пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, задержали во Владивостоке из-за незаконного пересечения границы. По информации СМИ, велосипедист дважды пытался попасть на территорию России через контрольные пункты, которые расположены на расстоянии 200 км друг от друга.

Сехили — профессиональный спортсмен. На его счету 11 выигранных велогонок. В том числе в 2022 году он стал первым в престижном туре Divide 2022 года, протяженность которого составляет около 4500 километров, который проходит от Канады до мексиканской границы.

Ранее в Петербурге самокатчик выстрелил в голову велосипедисту.