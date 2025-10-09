Организованная группа похитила из супермаркетов Москвы товары на сумму более 800 тыс. руб

Организованная группа воровала в супермаркетах в Москве с помощью детской коляски

Организованная группа из девяти человек в течение двух месяцев совершала кражи из супермаркетов в Москве с помощью детской коляски. Об этом сообщает РИА Новости.

В материалах дела отмечается, что злоумышленники действовали в сентябре - октябре 2022 года. Они похищали из магазинов конфеты, детскую молочную смесь, мед, сыры, кофе, колбасы, рыбу, минеральную воду, соки, более 300 бутылок водки, виски, бренди, коньяка, рома, ликера, вин, а также средства для мытья посуды, для стирки, шампуни, кухонную утварь, включая кастрюли.

Представители организованной группы заполняли продуктами детскую коляску и сумку-тележку, а после беспрепятственно, не оплачивая товар, загружали товар в такси и уезжали с места преступления. Похищенное они продавали на рынках, в переходах метро или сбывали перекупщикам.

В публикации отмечается, что из четырех супермаркетов злоумышленники похитили товары на сумму более 800 тысяч рублей.

Семь участников организованной группы задержали в период с 13 по 28 октября 2022 года, личности еще двух соучастников следствие не установило.

Суд назначил задержанным наказание на сроки от 3,5 до 4,5 лет в зависимости от степени участия каждого.

