Организованная группа похитила из супермаркетов Москвы товары на сумму более 800 тыс. руб

Организованная группа воровала в супермаркетах в Москве с помощью детской коляски
Alexander Zemlianichenko/AP

Организованная группа из девяти человек в течение двух месяцев совершала кражи из супермаркетов в Москве с помощью детской коляски. Об этом сообщает РИА Новости.

В материалах дела отмечается, что злоумышленники действовали в сентябре - октябре 2022 года. Они похищали из магазинов конфеты, детскую молочную смесь, мед, сыры, кофе, колбасы, рыбу, минеральную воду, соки, более 300 бутылок водки, виски, бренди, коньяка, рома, ликера, вин, а также средства для мытья посуды, для стирки, шампуни, кухонную утварь, включая кастрюли.

Представители организованной группы заполняли продуктами детскую коляску и сумку-тележку, а после беспрепятственно, не оплачивая товар, загружали товар в такси и уезжали с места преступления. Похищенное они продавали на рынках, в переходах метро или сбывали перекупщикам.

В публикации отмечается, что из четырех супермаркетов злоумышленники похитили товары на сумму более 800 тысяч рублей.

Семь участников организованной группы задержали в период с 13 по 28 октября 2022 года, личности еще двух соучастников следствие не установило.

Суд назначил задержанным наказание на сроки от 3,5 до 4,5 лет в зависимости от степени участия каждого.

До этого сообщалось, что в Мьянме мужчина ограбил ювелирный магазин, потратив девять дней на рытье туннеля в помещение.

Ранее в США мужчина украл $10 тысяч из ресторана на воде и уплыл с деньгами.

