Россиян предупредили о случаях отъема купленного жилья

Юрист Смирнов: купленное на вторичном рынке жилье могут отнять по решению суда
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Жилье, купленное на вторичном рынке, могут забрать, если сделку признают недействительной по судебному решению. Об этом агентству «Прайм» рассказал юрист Иван Смирнов.

Это может произойти, если будет установлено, что жилплощадь была отчуждена по заниженной стоимости, дарение произошло лицами в предбанкротном состоянии или  с целью вывести имущество из-под будущего процесса его реализации, рассказал Смирнов. Также квартиру могут отнять при нарушении порядка регистрации в Росреестре и при нарушении прав третьих лиц, например, несовершеннолетних.

Юрист порекомендовал общаться с собственником недвижимости лично. Следует поинтересоваться, почему он решил продать жилье, где планирует жить в дальнейшем и на что потратит деньги. Если у собственника нет внятных ответов, а его речь спутана, то это может говорить о том, что продавец находится в измененном состоянии сознания и впоследствии сможет это юридически доказать.

До этого доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат России Людмила Айвар рассказала, что наследственные вопросы являются одними из самых частых юридических рисков при покупке жилья на вторичном рынке.

Ранее в России заявили об оживлении рынка «вторички».

