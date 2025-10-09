На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У Новицкого арестовали виллу в Италии и дом в Лондоне

Арбитражный суд в Москве арестовал виллу экс-замгендиректора «Фосагро» в Италии
Телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Арбитражный суд в Москве арестовал виллу бывшего заместителя генерального директора химического холдинга «Фосагро» Евгения Новицкого в Италии. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд конфисковал недвижимость Новицкого за рубежом: виллу «Казали ди Паола» и земельный участок в итальянском регионе Лацио, а также его жилой дом в Лондоне. Арест имущества был произведен по просьбе самого фигуранта. Бывший топ-менеджер в июне был арестован по делу о крупном мошенничестве. В июле он подал заявление о банкротстве и попросил суд посредством ареста его зарубежных активов предотвратить их реализацию его кредиторами — и виллу, и дом он приобрел в ипотеку.

По информации следствия, в период с 2018 по 2019 год Новицкий вместе с деловыми партнерами похитил деньги у шести негосударственных пенсионных фондов. Предполагается, что ущерб от подобных махинаций превысил 9 млрд рублей, а долги подозреваемых перед кредиторами достигли почти 12 млрд.

До этого российский миллиардер Андрей Гурьев подал в арбитражный суд Лондона заявление о банкротстве другого бывшего топ-менеджера компании «Фосагро» — Александра Горбачева. На такой шаг Гурьев пошел после тог, как высокий суд Лондона отклонил его иск Гурьеву о передачи значительной доли акций в «ФосАгро».

Ранее у певца Леонтьева обнаружили виллу в Майами за $11 млн.

